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Tekirdağ'da 386 Litre Sahte İçki ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da sahte içki yapımına yönelik operasyonda 386 litre sahte içki ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:06
Tekirdağ'da 386 Litre Sahte İçki ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda 386 litre sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde sahte içki yapımı ve satışını önlemek amacıyla harekete geçti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, Ayaspaşa Mahallesi'nde belirlenen bir adreste yaptıkları aramada, ruhsatsız bir av tüfeği ile 17 fişek buldu. Evin sahibi N.V. ise gözaltına alındı. Bu operasyon, sahte içki üretimi ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir evde 386 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir evde 386 litre sahte içki ele geçirildi.

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