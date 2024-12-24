Tekirdağ'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Jandarma, bir evde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evden 400 litre sahte içki çıkarıldı. Operasyonda evde bulunan C.B. ve İ.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri hala sürmektedir.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.