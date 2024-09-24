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Tekirdağ'da 450 Bin Makaron Kaçakçılığına Darbe

Tekirdağ'da durdurulan bir otomobilde 450 bin makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:44
Tekirdağ'da 450 Bin Makaron Kaçakçılığına Darbe

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'ı sarsan bir olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak tütün ve mamulleriyle mücadele kapsamında önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

Şüpheli Araç Durdu

Çerkezköy ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramada, tam 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Olayla ilgili olarak sürücü hemen gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

Bu operasyon, tütün ürünleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlere karşı durmak için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Tekirdağ'da bir otomobilde 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Tekirdağ'da bir otomobilde 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

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