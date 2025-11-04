Tekirdağ'da 5 Gündür Kayıp Olan 75 Yaşındaki İsmail Gürsoy Cansız Bulundu
Olayın Detayları
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 gündür kayıp olan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy, Naip Barajı’nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında ölü bulundu.
Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneğinin 2 dağ motosikletiyle desteğiyle yürütülen, dron destekli aramalar yoğun şekilde sürdü.
Yoğun arama sonucu Gürsoy’un cansız bedeni bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gürsoy’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
