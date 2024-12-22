Tekirdağ'da 5 Şahıs Sahte Altın Satmaktan Tutuklandı

Çerkezköy'de Sahte Altın Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan ve başka bir kuyumcuya da satış girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı. Olay, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ortaya çıktı.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekipler, sahte altın sattığı belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. B.G. ve M.A. Çerkezköy'de yakalanırken, diğer şüpheliler T.S., A.A. ve G.K. ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzeme

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, toplamda 25 sahte bilezik ve 6 gram sahte altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin, sahte altın satışı yapma girişimlerine karşı başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan, bir kuyumcuya da satma girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı.