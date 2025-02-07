Tekirdağ'da 5 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi: Sürücü Gözaltında

Tekirdağ'da Alkol Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin alkol kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde bir kamyon durduruldu. Yapılan aramalar sonucunda kamyonda 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Yapılan operasyon sonucu, kamyonun sürücüsü M.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam eden sürücünün, alkol kaçakçılığıyla bağlantılı daha fazla bilgiye ulaşılması amaçlanıyor.

Bu durum, Tekirdağ'daki alkol kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha kanıtladı.