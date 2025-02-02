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Tekirdağ'da 5 Ton Hamsi Dağıtıldı: 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Tekirdağ'daki 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 5 ton hamsi dağıtılarak keyifli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:21
Tekirdağ'da 5 Ton Hamsi Dağıtıldı: 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Tekirdağ'da Hamsi ve Mıhlama Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali, katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edilerek renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festival, son gün etkinlikleriyle dolup taştı.

Karadeniz Kültürüyle Dolu Bir Etkinlik

Festivalde, ziyaretçiler yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, kemençe eşliğinde horon oynayarak keyif dolu anlar yaşadı. Trabzon'dan getirilen taze hamsiler, festivalin merkezindeydi.

Önemli İsimlerden Destek

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da vatandaşlara hamsi ikram etti. Vali Soytürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da yaşayan insanların birliği ve beraberliği ön plana çıkartarak, derneklerin kültürüne olan katkısına değindi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Başkan Yüceer, festivalin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgularken, “Karadenizliler, zor günlerde bile omuz omuza olmayı bilen insanlardır.” ifadelerini kullandı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar ise bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığına dikkat çekti.

Festivalin Geleceği

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, 20 yıldır yaz döneminde düzenledikleri yayla şenliklerinin ardından kışın da hamsi ve mıhlama festivali düzenlemeye başladıklarını belirterek, festivale olan ilginin beklediklerinden fazla olduğunu kaydetti.

Programda; Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Festivalin sürprizi olarak akşam saatlerinde şarkıcı Resul Dindar sahne alacak.

Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram...

Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi.

Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram...

Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi.

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