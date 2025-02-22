Tekirdağ'da 57. Alay Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da 57. Alay Sancak Devir Teslim Töreni

Tekirdağ'da, 57. Alay Yürüyüş Komitesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915'te 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen bir "sancak devir teslim töreni" düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Soytürk’ten Anlamlı Açıklamalar

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın insanlık tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu vurguladı. Kentte kurulan 57. Alay'ın, Çanakkale'de gösterdiği büyük kahramanlıklarla savaşın kaderini değiştirdiğini belirtti.

Belediye Başkanları ve Komite Başkanı'nın Mesajları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 57. Alay ile gurur duyduklarını ifade etti. 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz ise, 57. Alay sancağının Türk ecdadı yaşadığı sürece yere düşmeyeceğinin altını çizdi.

Yılmaz, ayrıca 57. Alay'ın unutulmaması adına her yıl etkinlikler düzenlediklerini ve Çanakkale'ye kadar yürüdüklerini dile getirdi.

Törenin ardından, Vali Soytürk, Başkan Yüceer ve Başkan Yılmaz arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915'te 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen "sancak devir teslim töreni" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915'te 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen "sancak devir teslim töreni" gerçekleştirildi.