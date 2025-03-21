Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı. Olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:11
Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Saray ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, jandarma ekipleri iki araç durdurdu. Araçlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6 yabancı uyruklu göçmen bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

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