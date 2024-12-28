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Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:56
Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Denetim Bilgileri

Ergene ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, 8 düzensiz göçmen yakalanarak, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

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