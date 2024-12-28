Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu
Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Denetim Bilgileri
Ergene ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, 8 düzensiz göçmen yakalanarak, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.