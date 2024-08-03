Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tekirdağ'da Aile İçi Şiddet: Anne Bıçakla Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da bir evde yaşanan tartışma sonrasında, T.A. adlı kişi annesi İ.D.'yi bıçakla öldürdü.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:51
Tekirdağ'da Aile İçi Şiddet: Anne Bıçakla Hayatını Kaybetti

Kapaklı Bölgesinde Korkunç Bir Olay

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Vatan Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, tartıştığı annesi İ.D. tarafından bıçakla yaralanan T.A., annesini kaybetti.

Tartışmanın Nedenleri Henüz Belirsiz

Edinilen bilgilere göre, T.A. ile annesi İ.D. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma hızla kavgaya dönüşünce, T.A., annesini bıçakla yaraladı.

Olay Sonrası Acil Müdahale

Etraftaki vatandaşların durumu bildirmesi ile birlikte, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

T.A. Gözaltına Alındı

Olayın ardından, T.A. polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Aile içi şiddet ve cinayet konuları gündemde daha fazla yer alırken, benzer olumsuz durumların önüne geçilmesi amacıyla toplumda farkındalık yaratılması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!