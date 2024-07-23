Tekirdağ'da Ani Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar

Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Tekirdağ'da, ani bir şekilde başlayan gök gürültülü sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde etkisini gösterdi. Bu durum, özellikle bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların Tepkisi

Şiddetli yağmurun başlamasıyla birlikte, hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, yağmurdan korunmak için şemsiyeler kullanmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığınarak yağış dönemini geçirmeye çalıştı.

Yetkililerden Uyarılar

Yağışın getirdiği olumsuzluklara karşı, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Hava Durumu Bilgileri

Kentte hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülürken, gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.