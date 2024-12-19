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Tekirdağ'da Anne ve Kızının Ölümü ile İlgili Trafik Davası Başladı

Tekirdağ'da anne ve kızının trafik kazasında ölümü üzerine sürücü tutuklandı. Yargılama süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:39
Tekirdağ'da Anne ve Kızının Ölümü ile İlgili Trafik Davası Başladı

Tekirdağ'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Anne ve Kızının Davası

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan korkunç trafik kazasında, anne Safiye ve kızı Refiye Erden'in hayatını kaybetmesi üzerine, kazaya karışan otomobilin sürücüsü E.D.'nin yargılanmasına başlandı. Dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemede İlk Gelişmeler

Duruşmaya sanık E.D., iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor. Sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak savunmasını yapmaya çalıştı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, sanık avukatının mazeret bildirmesi gerekçesiyle savunma yapmak için süre tanıdı. Olayın tanıklarından biri olan Leyla Erden, sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep etti.

Sanığın Tutuklanması ve Duruşmanın Devamı

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmeler sonucunda sanık E.D.'nin tutuklu yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Bu karar, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri açısından bir nebze olsun adalet umudu olarak değerlendirildi.

Olayın Ayrıntıları

21 Temmuz 2023 tarihinde, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada E.D.'nin kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucunda, araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan E.D., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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