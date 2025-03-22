Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:42
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Yangın Paniği

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Yangın, Yaşar Erez'e ait olan 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılanlar

Yangın esnasında dumandan etkilenen dört kişi, derhal Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak evde önemli hasar meydana geldi.

Gelişmeler ve Önlemler

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşların yangın güvenliği konusundaki dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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