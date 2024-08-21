Tekirdağ'da Asayiş Operasyonu: 30 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Büyük Asayiş Operasyonu
Tekirdağ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, suçun önlenmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma neticesinde yapıldı.
Yapılan Aramalarda Ele Geçirilenler
Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 991 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Yapılan operasyon sonucunda 30 zanlı gözaltına alınarak ilgili birimlere sevk edildi. Jandarma, şehirdeki güvenliğin pekiştirilmesi adına çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.