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Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:15
Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Zanlı Tutuklandı

Asayiş Uygulamaları Sonuç Verdi

Tekirdağ'da ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları, 193 zanlının tutuklanmasıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçların önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Denetimler ve Gözaltılar

Söz konusu uygulamalar çerçevesinde 1210 iş yeri denetlendi ve 301 bin 305 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, belirlenen adreslere operasyonlar düzenlenerek 624 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılamalarda, 193 kişi tutuklandı ve diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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