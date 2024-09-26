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Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası'na Özel Bisiklet Turu Düzenlendi

Tekirdağ'da bisiklet tutkunları, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında 3 kilometrelik tur yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:03
Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası'na Özel Bisiklet Turu Düzenlendi

Tekirdağ'da Bisiklet Turu Heyecanı

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bisiklet turu büyük ilgi gördü. Katılımcılar, 3 kilometrelik bir alanda pedal çevirdi.

Organizasyon ve Katılım

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, "İki teker bize yeter" sloganıyla duyuruldu. Program kapsamında Özgürlük Parkı'nda buluşan bisiklet tutkunları, sahil boyunca dolgu alanda keyifli bir tur atma fırsatı buldular.

Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Mesajları

Etkinlikte söz alan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak adına farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, bisiklet kullanımının sağlık açısından önemine vurgu yaptı.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan bisiklet severlerden biri olan Erdem Gülerser, herkesin bisikletli sürücülere daha duyarlı olması gerektiğini ve bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Farkındalık yaratmak amacıyla pedal çevirdiklerini sözlerine ekledi.

Bu tür organizasyonlarla hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik ediliyor hem de çevre bilinci artırılıyor.

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3...

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3 kilometrelik alanda pedal çevirdi. Süleymanpaşa Belediyesince "iki teker bize yeter" sloganıyla organize edilen program kapsamında Özgürlük Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, bisikletleriyle sahildeki dolgu alanda tur attı.

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3...

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3 kilometrelik alanda pedal çevirdi. Süleymanpaşa Belediyesince "iki teker bize yeter" sloganıyla organize edilen program kapsamında Özgürlük Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, bisikletleriyle sahildeki dolgu alanda tur attı.

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