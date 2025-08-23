DOLAR
Tekirdağ'da "Ayçiçeği Lezzet Yarışması" coşkusu: 33. Ayçiçeği Festivali'nde mahalleler yarıştı

Tekirdağ'da 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 15 mahalleden 75 kadın yarıştı; Çene Mahallesi birinci oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:15
Tekirdağ'da "Ayçiçeği Lezzet Yarışması" coşkusu: 33. Ayçiçeği Festivali'nde mahalleler yarıştı

Tekirdağ'da "33. Ayçiçeği Festivali" kapsamında "Ayçiçeği Lezzet Yarışması" düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Hayrabolu Belediyesi tarafından Alpullu Caddesi şenlik alanında gerçekleştirilen yarışma, festival etkinlikleri arasında büyük ilgi gördü.

Yarışmaya 15 mahalleden 75 kadın katılarak yöresel yemekler, tatlılar ve hamur işlerini jüriye sundu. Katılımcıların hazırladığı lezzetler, hem sunum hem de yöresellik ve tat kriterlerine göre değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi ve kazananlar

Yarışmada 30 jüri üyesi ürünleri tadıp puanladı. Değerlendirme sonucunda sıralama şu şekilde oluştu:

1. Çene Mahallesi
2. Kılıçlar Mahallesi
3. Umurbey Mahallesi

Dereceye giren kadınlara elektronik ev aletleri armağan edildi.

Yetkililer ve katılımcıların açıklamaları

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, yaptığı konuşmada, "33. Ayçiçeği Festivali etkinliklerinin coşkuyla devam ettiğini" belirterek, "Ayçiçeği lezzet yarışmasıyla da farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını" söyledi. Başoğlu, "Festival kapsamında yemek yarışmamızla ilçemizin, bölgemizin yöresel lezzetlerini herkese tanıtmaya çalışıyoruz. Yarışmaya katılan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmanın organizatörü Selin Çıtak ise herkesin keyif aldığı bir yarışma düzenlediklerini ifade ederek, "Yarışmamıza çok güzel ilgi var. Gelecek yıllarda daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Hayrabolu'yu gastronomi anlamında ön plana çıkarmak istiyoruz. Önemli gastronomi ürünleri olan ilçemizi bölgeye ve bütün Türkiye'ye tanıtmayı amaçladık." diye konuştu.

Yarışmacılardan Esra Çelik de her sene yarışmaya katıldığını, bu yıl tatlı ve börekle yarıştığını belirterek, "Çok keyifli bir yarışma ve çok heyecanlıyız. Her sene aynı heyecanla katılıyoruz. Herkesi de festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival yarın sona erecek.

