Tekirdağ'da Baba, Çocuğuna Şiddet Uygulamaktan Tutuklandı

Tekirdağ'da Ebeveyn Şiddeti: Baba Tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba H.İ.Ç. tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., yakınları tarafından şiddet gördüğü düşüncesiyle Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şiddet İzleri Tespit Edildi
Hastanede yapılan kontrollerde, küçük çocuğun kafa travması geçirdiği belirlendi. Hemen ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin Başarılı Operasyonu
Olayın araştırılması için harekete geçen polis ekipleri, çocuğuna şiddet uygulayan kişinin baba H.İ.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan baba, gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.
Adalet Yerini Buldu
Mahkeme, H.İ.Ç.'yi tutuklama kararı verdi. Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Bu üzücü olay, toplumda ebeveyn-çocuk ilişkileri ve şiddet konusundaki farkındalığı bir kez daha artırıyor.