Tekirdağ'da Baba, Çocuğuna Şiddet Uygulamaktan Tutuklandı

Tekirdağ'da Ebeveyn Şiddeti: Baba Tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba H.İ.Ç. tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., yakınları tarafından şiddet gördüğü düşüncesiyle Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şiddet İzleri Tespit Edildi

Hastanede yapılan kontrollerde, küçük çocuğun kafa travması geçirdiği belirlendi. Hemen ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin Başarılı Operasyonu

Olayın araştırılması için harekete geçen polis ekipleri, çocuğuna şiddet uygulayan kişinin baba H.İ.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan baba, gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adalet Yerini Buldu

Mahkeme, H.İ.Ç.'yi tutuklama kararı verdi. Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Bu üzücü olay, toplumda ebeveyn-çocuk ilişkileri ve şiddet konusundaki farkındalığı bir kez daha artırıyor.