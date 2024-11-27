Tekirdağ'da Baba Oğlunu Vurdu: Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ Çorlu'da Korkunç Olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, baba tarafından tabancayla vurulan oğul hastaneye kaldırıldı. Olay, Nusretiye Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İddiaya göre, 59 yaşındaki emekli infaz koruma memuru Ahmet O. ile 36 yaşındaki oğlu Yunus O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus O., babasına elindeki bıçakla hamle yaptı.

Bu sırada Ahmet O., ruhsatlı tabancasıyla oğluna ateş ederek onu yaraladı. Yunus O., kasığından aldığı yarayla birlikte sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Gözaltında

Olayın ardından Ahmet O., gözaltına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.