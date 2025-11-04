Tekirdağ'da Bacadan Çıkan Yoğun Duman Paniğe Yol Açtı

Tekirdağ'da bacadan yükselen duman paniğe yol açtı

İhbar üzerine itfaiye kısa sürede müdahale etti

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir işletmenin bacasından çıkan yoğun duman, çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Tekirdağ İtfaiyesi ekipleri, bacaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ’DA BİR İŞLETMENİN BACASINDAN ÇIKAN YOĞUN DUMAN NEDENİYLE İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ.