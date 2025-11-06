Tekirdağ’da Balık Tezgahlarında Sıkı Denetim: Boy Ölçümleriyle Sürdürülebilir Avcılık

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren perakende balık satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Kontrollerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca su ürünlerinin avlanabilir asgari boylarının altında olup olmadığı titizlikle ölçüldü. Ekipler ayrıca satış ve stok belgelerini inceledi.

Yasal boy limitinin altında su ürünlerine rastlanması durumunda gerekli cezai işlemler uygulandı.

Amaç ve uyarı

İl Müdürlüğü yetkilileri sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaparak tüketicilerin bilinçli tercih yapması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi: "Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Amacımız hem balıkçı esnafını hem de tüketicileri koruyarak su ürünleri kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak".

