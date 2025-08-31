DOLAR
Tekirdağ'da Balıkçılar Dua ile 'Vira Bismillah' Dedi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'daki töreninde balıkçılar dualarla uğurlandı; 'vira bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldılar.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:47
Tekirdağ'da, av sezonu açılışı nedeniyle düzenlenen törende balıkçılar, aileleriyle vedalaşarak denize dualarla uğurlandı.

Tören ve Açılış

Tören, Kumbağ Mahallesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirildi. Edilen duanın ardından balıkçılar, aileleriyle vedalaşıp 'vira bismillah' diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Yetkililerin Mesajları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge ise bol balık avlanan bir sezon geçirmeyi temenni etti.

Programda konuşma yapan diğer isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay yer aldı.

Denize Açılış

Konuşmaların ardından tayfalar aileleriyle vedalaşıp teknelerine bindi ve denize açıldı. Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte avlanmaya başlayacak.

