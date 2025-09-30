Tekirdağ'da Balıkçılar İstavrit Bereketiyle Yüzünü Güldürüyor

Tekirdağ'da bir aydır Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlara en çok istavrit takılmasıyla teknelerde ve tezgahlarda moral buluyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:41
Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçılar, son dönemde ağlarına takılan istavrit ile yüzlerini güldürüyor. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden bol istavritle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstavrit ağırlıklı av

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, "Sezonun açılmasının üzerinden bir ay geçti. Bir aydır balıkçılar denizde nasiplerini aramaya devam ediyor, ağlara en çok istavrit takılıyor. Bunun yanında hamsi, sardalya gibi balıklar da oluyor. İnşallah bol balık olmaya devam eder, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için iyi olur." diye konuştu.

Tezgahlarda çeşit ve talep

Balıkçı Hasan Erol da balık tezgahlarında çeşidin bol olduğunu dile getirdi. Erol, "Bu sene palamut neredeyse hiç olmadı. İstavrit bol miktarda var. Onun yanında mevsim balıkları da çıkıyor. İlgi daha çok istavrite oluyor. İstavrit ağlara takılmaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.

