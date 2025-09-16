Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Dinince Yeniden Denize Açıldı

Tekirdağ'da iki günlük poyrazın dinmesiyle balıkçılar ağlarını Marmara'ya bıraktı; istavrit, kolyoz, hamsi ve lüfer beklentileri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:44
Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Dinince Yeniden Denize Açıldı

Tekirdağ'da Balıkçılar Poyrazun Dinmesiyle Ağlarını Yeniden Denize Bıraktı

Rüzgarın durmasıyla Marmara kıyılarında hareketlilik

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın dinmesiyle balıkçıların ağlarını Marmara'ya bıraktığını söyledi.

Coşkunçay, limana genellikle istavrit ve kolyozla dönüldüğünü belirterek, bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Palamuttan umutlarının kalmadığını belirten Coşkunçay, 'Bugüne kadar kendini göstermeyen palamudun bol olacağını tahmin etmiyoruz. Lüfer balığı için ümidimiz var. Havaların soğumasıyla lüferin Karadeniz'den giriş yapıp Marmara'dan Ege'ye çıkışını bekliyoruz.' dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Oğuz da havaların normale dönmesiyle yeniden ağlarını denize bıraktıklarını anlattı.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın...

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın...

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
3
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
4
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa