Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Dinince Yeniden Denize Açıldı

Tekirdağ'da Balıkçılar Poyrazun Dinmesiyle Ağlarını Yeniden Denize Bıraktı

Rüzgarın durmasıyla Marmara kıyılarında hareketlilik

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın dinmesiyle balıkçıların ağlarını Marmara'ya bıraktığını söyledi.

Coşkunçay, limana genellikle istavrit ve kolyozla dönüldüğünü belirterek, bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Palamuttan umutlarının kalmadığını belirten Coşkunçay, 'Bugüne kadar kendini göstermeyen palamudun bol olacağını tahmin etmiyoruz. Lüfer balığı için ümidimiz var. Havaların soğumasıyla lüferin Karadeniz'den giriş yapıp Marmara'dan Ege'ye çıkışını bekliyoruz.' dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Oğuz da havaların normale dönmesiyle yeniden ağlarını denize bıraktıklarını anlattı.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.