Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Palamut Avına Çıkamıyor

Tekirdağ'da balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor

Erken sezon açılışı nedeniyle hazırlıklar sürüyor

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına açılamadı. Bu yıl ilk defa uygulanan erken sezon açılışı için 15 Ağustos'ta avlanmaya hazırlanan ekipler, artan dalga boyu ve poyraz nedeniyle limandan ayrılamıyor.

Sadece olta ve çapariyle tutulmasına izin verilen palamudun uzatma ağlarıyla avlanabilmesi kararı doğrultusunda, araçları 12 metrenin altında olan tekne sahipleri hazırlıklara rağmen limanda bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, 15 Ağustos itibarıyla 12 metre altı tekneler için av yasağının bittiğini aktararak, "Balıkçı arkadaşlarımızın poyrazın dinmesinin ardından palamut, lüfer, istavrit için ağ atacak. Şu anda arkadaşlarımız, teknelerinin bakımını yapıyor ve ağlarını tamir ediyor." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da sabırsızlıkla denize açılmayı beklediklerini dile getirdi.

