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Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Ogün A. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:16
Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Olay, Nusratiye Mahallesi çevre yolu üzerindeki Emlak Konutları mevkisinde gerçekleşti.

Sürücü Ogün A. idaresindeki 34 VH 5192 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazanın ardından, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın anı bir iş yerinin güvenlik kamerası sayesinde kaydedildi. Bu görüntüler, olaya dair önemli detaylar sunuyor.

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