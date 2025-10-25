Tekirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Tekirdağ Altınova'da 59 ANS 574 plakalı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 yolcu yaşamını yitirdi; sürücü F.K. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:06
Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü F.K. olan 59 ANS 574 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza ve müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan B.D. ve B.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü ve cenaze işlemleri

Yaralanan sürücü F.K., sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

