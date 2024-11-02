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Tekirdağ'da Bebeğe İstismar: Baba İntihar Etti

Türkiye'de çocuğa yönelik artan istismar vakası üzerine bir baba cezaevinde intihar etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:58
Tekirdağ'da Bebeğe İstismar: Baba İntihar Etti

Tekirdağ'da Üzücü Bir Olay

Tekirdağ'da 9 aylık bir bebeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, olay hakkında detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

İntihar ve Soruşturma Süreci

Egemen Gürcün, Çerkezköy Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, intihar olayının bu sabah saatlerinde yaşandığını belirtti. Babasının, Tekirdağ Cezaevi'nde hayatına son verdiği bilgisi kendilerine ulaştı.

Gürcün, "Geçtiğimiz aylarda Malkara'da yaşanan benzer bir olayın ardından, şimdi de Çerkezköy'de benzer bir trajedi ile karşı karşıyayız. Söz konusu soruşturma kapsamında bebeğin öz anne ve babası tutuklanmıştı." dedi.

Artan İstismar Vakaları

Türkiye'de son dönemde çocuğa yönelik artan şiddet ve istismar olaylarına dikkat çeken Gürcün, bu durumun kötü boyutlara ulaştığını vurguladı.

Baba hakkında, sabah saatlerinde tuvalete giderek intihar ettiği ve bir not bıraktığı bilgisi aldıklarını ifade eden Gürcün, olayı titizlikle takip ettiklerini ekledi.

İhbar ve Tutuklama

Dün, Veliköy Mahallesi'nde yaşayan F.G isimli annenin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğuna dair bir video paylaşması üzerine, bir vatandaş durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin bir soruşturma başlatarak anne F.G. ve baba G.Ş.'yi tutukladı. Bebeğin durumu takip ediliyor.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla...

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiğini belirtti. Gürcün, Çerkezköy Adliyesi'nde gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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