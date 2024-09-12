Tekirdağ'da Bebeğe Şok İstismar: Anne ve 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde Şok Olay

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin cinsel istismara ve darp edilmesine maruz kaldığı öğrenildi. Annesi B.Y., küçük kızını "uyanmadığını" bildirerek 3 gün sonra hastaneye götürdü.

Hastane Süreci ve Sıkıntılı Durum

Olayın, 5 Eylül tarihinde gerçekleştiği belirtilirken, anne B.Y. 8 Eylül'de, darp izleri bulunan S.Y.'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne getirdi. Çocuk muayenesi sırasında doktorun genital bölgede morluklar tespit etmesi üzerine polis durumu bilgilendirerek soruşturma başlattı.

S.Y. hastanede başına darbe aldığı için beyin kanaması riskine karşı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.

Anne B.Y.'nin İfadesi ve Tutuklamalar

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y., savcılık ifadesinde, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın davetiyle S.Y.'yi komşularına bıraktım. Akşam döndüğümde kan gördüm ve bir şeylerin yanlış olduğunu anladım ama durumu örtbas etmeye çalıştım," şeklinde konuştu. Annenin yanı sıra B.Y. ile birlikte yaşadığı S.Ö., komşular K.A. ve 14 yaşındaki G.K. da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Malkara'da yaşayan mahalle muhtarı Recai Öztürk, olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, "Mahalle olarak bu durumu kabullenemiyoruz. Bebeğin emanet edildiği ailenin sosyal sorunları vardı," dedi.

Bu olay ışığında Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, hastaneye getirilen bebeğin cinsel istismara uğradığını belirten adli tıp raporunun bulunduğunu açıkladı.

S.Y.'nin kardeşi, devlet korumasına alınırken, olayla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin olayda annenin bebeği, "uyanmadığını" söyleyerek hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin olayda annenin bebeği, "uyanmadığını" söyleyerek hastaneye götürdüğü öğrenildi.