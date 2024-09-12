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Tekirdağ'da Bebek Darbede Tutuklu Sayısı 5'e Yükseldi

Malkara'da 2 yaşındaki bebeğin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 5'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:44
Tekirdağ'da Bebek Darbede Tutuklu Sayısı 5'e Yükseldi

Tekirdağ'da Bebeğin Darbedilmesi Olayında Yeni Gelişmeler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız çocuğu S.Y.'nin darbedilmesiyle ilgili olarak yeni tutuklamalar gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Darbedilen bebeğin annesi B.Y.'nin dini nikahlı eşinin ve tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babasının da aralarında bulunduğu şüpheliler, Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulandı. Hakimlik, bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi.

Olayın Arka Planı

Bebeğin darbedildiği iddiaları üzerine, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen S.Y.'nin muayenesinde vücudunda darp izleri bulundu. Ardından beyin kanması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada beyin ameliyatı geçiren bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Tutuklu Sayısı 5'e Ulaştı

Önceki gün, Malkara'da gerçekleşen olayda, anne B.Y. ve 2 şüpheli tutuklanmıştı. Yeni tutuklamalarla birlikte, olayla ilgili tutuklananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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