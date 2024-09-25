Tekirdağ'da Bıçakla Adam Öldürme Olayı: Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Tekirdağ'da bir tartışma sonucunda bir kişinin bıçaklayarak hayatına son veren 49 yaşındaki N.Y., polisin gözaltına almasının ardından tutuklandı. Olayın Detayları

34 yaşındaki servis şoförü Tolga Çelik, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşen bir kavgada N.Y. tarafından bıçakla yaralandı. Olayın hemen ardından N.Y., itfaiye istasyonuna giderek burada birisini bıçakladığını ifade etti ve polis çağırılmasını talep etti.

Sağlık Durumu ve Müdahale

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Göğsünden ağır yaralanan Çelik, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan N.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu üzücü olay, Tekirdağ'da gündeme damga vururken, konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.