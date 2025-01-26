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Tekirdağ'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Çorlu'da gerçekleşen kavga sonucunda 3 kişi yaralandı, bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:51
Tekirdağ'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Kazımiye Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı ve silahlı kavga, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleştirildi. Tartışmanın hangi sebeple çıktığı henüz belirlenemedi.

İki grup arasında gerçekleşen kavga sırasında, B.C. ve A.Ş. bıçakla, E.Ş.İ. ise silahla yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan B.Y. ise, polis ekiplerince kısa süre içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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