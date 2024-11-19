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Tekirdağ'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen büyük tatbikat, 500'ün üzerinde katılımcıyla başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:49
Tekirdağ'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla önemli bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Karadeniz Mahallesi'nde eski AFAD yerleşkesinde yaklaşık 500 kişi ile icra edilen tatbikat, Şarköy ilçesi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ihbarı sonrası başladı. Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar ile tatbikatın ilk aşaması devreye girdi.

Arama Kurtarma Süreci

Polis ve jandarma ekipleri, deprem sonucunda oluşan göçük çevresinde güvenlik tedbirleri alırken; sağlık çalışanları da yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Göçük altında kalan yaralılar, AFAD, UMKE ve Süleymanpaşa Arama Kurtarma ekiplerinin iş birliğiyle kurtarılarak UMKE çadırına taşındı.

Vali Soytürk'ten Değerlendirme

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tatbikatın oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Burada her kurumdan, belediyelerden ve STK'lardan personel ve gönüllülerin işleyişlerine dair sunumlar yapıldı. Planlarımızı güncelleyerek, deprem anında iş birliğini artırmayı hedefliyoruz. Bugünkü tatbikat oldukça başarılıydı." diye konuştu.

Tatbikatta Kimler Yer Aldı?

Tatbikatı, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç ve birçok kurum müdürü takip etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)...

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)...

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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