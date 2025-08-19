DOLAR
Tekirdağ'da Büyükkarakarlı Göleti'nde Balık Ölümleri: Kuraklık ve Oksijen Azalması

Tekirdağ Hayrabolu'daki Büyükkarakarlı Göleti'nde su seviyesinin düşmesiyle oksijen azaldı, gölette balık ölümleri yaşandı; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:38
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Büyükkarakarlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijen azalması yaşandı ve göletteki balıklar öldü.

Nedenleri

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü; bu durum oksijen yetersizliğine yol açtı.

Yerel açıklama

Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer, AA muhabirine yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.

İnceleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.

