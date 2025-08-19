Tekirdağ'da Büyükkarakarlı Göleti'nde Balık Ölümleri: Kuraklık ve Oksijen Azalması

Tekirdağ'da Büyükkarakarlı Göleti'nde Balık Ölümleri

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Büyükkarakarlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijen azalması yaşandı ve göletteki balıklar öldü.

Nedenleri

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü; bu durum oksijen yetersizliğine yol açtı.

Yerel açıklama

Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer, AA muhabirine yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.

İnceleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.