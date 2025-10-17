Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

Tekirdağ'da ceviz hasadı başladı

Tekirdağ'da, bozuk orman arazilerinde yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla bu alanların tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Rekolte ve alan bilgileri

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 2 bin 201 hektarlık bozuk orman arazisinde 148 bin ceviz ağacının bulunduğunu söyledi. Geçen yıl 1300 ton ürün elde edildğini, bu yıl ise yaklaşık 1350 ton rekolte beklendiğini aktardı.

Arazi tahsisi yapılan üreticilere ceviz fidanı desteği sağlandığını belirten Yaşar, hasadın üreticiler ve bölge ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

Sürdürülebilir tarım ve hasat süresi

Naip köyündeki ağaçlandırma sahasında görev yapan ziraat mühendisi Abdulkadir Danışman, vasfını yitirmiş orman arazilerinde sürdürülebilir tarım yapılmasının önemine dikkat çekti. Danışman, ceviz hasadının yaklaşık iki hafta süreceğini ve bu arazileri yeniden verimli hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler toplanmaya başladı. Sabah saatlerinde arazilere çıkan işçiler, akşam saatlerine kadar ceviz topluyor.