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Tekirdağ'da Çiftçilere Dron Teknolojisi Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da düzenlenen çalıştayda tarımda dron kullanımının önemi ve bilinçli kullanımı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:05
Tekirdağ'da Çiftçilere Dron Teknolojisi Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da Dron Teknolojisi Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesi ile birlikte tarımda %yeni teknolojilere olan ihtiyacın arttığını ifade etti.

Tarımda Dron Kullanımının Önemi

NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştayda, Çelen, tarımda dron teknolojisinin hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtti. Dronların, tarımsal üretimde önemli ölçüde tasarruf sağladığını ve işleri hızlandırdığını dile getirdi.

Dünya nüfusunun artması ve tarım alanlarının daralması, yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor. Çelen, "Bu teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Dron Kullanımında Bilinçli Olmanın Önemi

Çelen, operatörlerin tarımsal ilaçlama sonrası atıklarla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerken, bilinçsiz dron kullanımının zararlarına dikkat çekti. Kimyasalların pestisit kalıntılarına neden olabileceğini ve bunun gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

"Zirai dronlar, hassas ilaçlama yaparak sadece ihtiyaç duyulan alanlara pestisit uygulaması yapabilir. Bu, kimyasal kullanımını azaltmamıza yardımcı olur. Gereksiz kullanımından kesinlikle kaçınmalıyız. Geçmişte yapılan hataların tekrar etmemesi için operatörlerin bilinçli olması şart." şeklinde konuştu.

Uzman İsimler Çalıştayda Bilgi Paylaştı

Çalıştayda TAGEM Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu Koordinatörü Onur Ayvaz, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Eray Önler ve Arş. Gör. Hasan Berk Özyurt da katılarak önemli bilgiler paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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