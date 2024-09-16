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Tekirdağ'da Cinsel İstismar Davası: Zanlılar Yer Gösterme İşlemi İçin Olay Yerinde

Malkara'da 2 yaşındaki bebeğe yönelik cinsel istismar olayının zanlıları, yer gösterme için olay yerine getirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:24
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Davası: Zanlılar Yer Gösterme İşlemi İçin Olay Yerinde

Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayında Yeni Gelişmeler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki S.Y. bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklanan iki çocuk zanlı, yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi. Olay, geniş bir güvenlik önlemi altında gerçekleşti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Camiatik Mahallesi'nde yer gösterme öncesi sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Ekipler, Gökçeşme Sokak'ı yaya ve araç trafiğine kapatarak olaya müdahale edildi.

Olay Yerinde Gerçekleştirilen İşlem ve Ardından Tutuklama

Tutuklu zanlılar, 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K., savcı eşliğinde olayın meydana geldiği eve getirildi. Yer gösterme işlemi tamamlandıktan sonra zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi.

Bebeğin Sağlık Durumu Kritik

S.Y. bebeğin durumu ciddiyetini koruyor ve şu anda Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında.

5 Zanlı Tutuklandı

Bebeğin annesi B.Y, 8 Eylül'de kızını "uyanmadığını" belirterek hastaneye götürmüştü. Muayene sonrası beyin kanaması teşhis edilen S.Y., ilerleyen süreçte cinsel istismar şüphesiyle hastaneye yatışı gerçekleştirilmiş ve durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında, anne B.Y., B.Y.'nin ilişki yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ve 13 yaşındaki oğlu K.A. ile 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklanmıştı.

Devlet Koruması Altında

S.Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi de devlet koruması altına alınırken, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, bebeğe yönelik istismar suçunun adli tıp raporuyla tespit edildiğini aktarmıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı, yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı, yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi.

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