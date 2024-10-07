Tekirdağ'da Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti

Trajik Olay Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan Sıla, son günlerde ağırlaşmıştı ve bu sabah hayatını kaybetti.

Tekirdağ Barosu'ndan Açıklama

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, medyaya yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin hukukunun korunması için mücadele edeceklerini vurguladı. Kamuoyunu doğru ve şeffaf bir şekilde aydınlatmak için süreç boyunca dosyayı takip ettiklerini ifade eden Gürcün,

"Yargısal süreçte etkili cezaların uygulanabilmesi adına davayı sonuna kadar izleyeceğimizin bilinmesini isteriz." şeklinde konuştu.

Adli Süreç Hızla İlerliyor

Gürcün ayrıca, Sıla bebeğin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu raporunun savcılığa iletileceğini belirtti. Gürcün, savcılıkla yaptığı görüşmelerde hızlı bir dava açılması iradesi gördüğünü açıkladı.

Geçmiş Olayın Gelişimi

8 Eylül'de, Sıla'nın annesi B.Y., uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konulan bebek, cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, burada beyninden operasyon geçirdi ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Soruşturma kapsamında anne B.Y. ve birlikte yaşadığı S.Ö. ile komşu K.A. ve onun çocukları K.A. ve G.K. gözaltına alındı, daha sonra tutuklandılar. Ayrıca Sıla'nın 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı.

Şiddete Hayır

Gürcün, toplumun tüm kesimlerinin kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda hazırlıklara devam edeceklerini söyledi.