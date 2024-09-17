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Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Aile Gazetecilere Konuştu

Cinsel istismara uğrayan bebek S.Y.'nin teyzesi, aile olarak daha önce vesayet davası açtıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:11
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Aile Gazetecilere Konuştu

Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan S.Y. adlı bebeğin ailesi, olayların öncesinde vesayet davası açtıklarını duyurdu. Bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, durumu hafife almamak gerektiğini vurguladı.

Vesayet Davası Süreci

Tatar, "B.Y. cezaevine girmeden önce çocukları almak için vesayet davası açmıştık. Çocukların iyi bir bakıma ihtiyacı olduğu aşikardı. Mahkeme duruşmamız bu ayın 19'unda gerçekleşecek," dedi.

S.Y. Bebeğin Sağlık Durumu

Doktorlardan aldıkları bilgiye göre, S.Y. bebeğin sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran Tatar, "Bebeğin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Bu durum ailecek bizi çok üzüyor," şeklinde konuştu.

Ailenin Talebi

Ailenin avukatı Ahmet Berksoy, konuyla ilgili olarak soruşturmanın etkin yürütülmesine katkıda bulunduklarını söyledi. Berksoy, "Aile, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Sosyal medyada bahsedilen diş izleri ise eski tarihlere ait," ifadelerine yer verdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 8 Eylül tarihinde Malkara'da meydana geldi. S.Y., annesi B.Y. tarafından "uyanmadığı" gerekçesiyle hastaneye götürülmüştü. Yapılan muayenede beyin kanaması ve cinsel istismar iddiaları üzerine hastaneden başka bir merkeze sevk edildi.

Olayla ilgili olarak B.Y. ve 4 diğer zanlı tutuklandı. 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alındı. Tekirdağ Baro Başkanı, iki yaşındaki bir bebeye cinsel istismar yapıldığına dair adli rapor olduğunu bildirdi.

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