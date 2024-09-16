Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Baro Başkanı'ndan Açıklama

Tekirdağ’da Cinsel İstismar Skandalı

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki S.Y. bebeğin sağlık durumunu değerlendirdi. Başkan Gürcün, yaptığı açıklamada, "İnşallah S.Y. bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya, dualarımız bebeğimizle." ifadelerini kullandı.

Durumun Ciddiyeti

Gürcün, beyin kanaması teşhisi konulan S.Y. bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, başhekimle gerçekleştirdiği görüşmede çocuğun durumunun stabil olduğu bilgisine ulaştığını dile getirdi.

Soruşturma Süreci

Baro başkanı, düzenlediği basın toplantısında, soruşturma dosyasında gizlilik kararına uyarak önemli bilgileri paylaşma ihtiyacı hissettiklerini vurguladı. Ayrıca, "S.Y.'nin 8 Eylül'de 'uyanmama' hali ile hastaneye taşındığında cinsel istismarda bulunulduğu tespit edildi." şeklinde bilgi verdi.

Anne ve Diğer Şüphelilerin Tutuklanması

Olayın ardından anne B.Y. ve diğer şüphelilerin gözaltına alınıp tutuklanması, Tekirdağ Barosu’nun konuya olan duyarlılığını pekiştirdi. Gürcün, anne B.Y.'nin çocuğunu koruma konusunda ihmali bulunduğunu da belirtti. "Çocuk hastaneye getirildikten sonra, şikâyetçiydi ama şikayet ettiği kişinin evine evladını bırakmış. Bu durum yasal olarak bir annenin sorumluluğuyla bağdaşmıyor.” dedi.

İlgili Makamların Soruşturması

Başkan Gürcün, mevcut durumda peş peşe adli işlemlerin devam ettiğini ve mahkemeye intikal eden dosyaların ciddi bir inceleme sürecinden geçtiğini belirtti. "Cinsel istismara maruz kalan S.Y.'nin kardeşi devlet korumasına alındı." diye ekledi.

Sonuç

Tekirdağ Barosu, cinsel istismara uğrayan çocukların hakları ve şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vermeyi sürdüreceklerini taahhüt etti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.