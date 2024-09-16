DOLAR
34,01 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.822,36 0%
BITCOIN
1.966.311,94 0%

Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Baro Başkanı'ndan Açıklama

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:50
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Baro Başkanı'ndan Açıklama

Tekirdağ’da Cinsel İstismar Skandalı

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki S.Y. bebeğin sağlık durumunu değerlendirdi. Başkan Gürcün, yaptığı açıklamada, "İnşallah S.Y. bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya, dualarımız bebeğimizle." ifadelerini kullandı.

Durumun Ciddiyeti

Gürcün, beyin kanaması teşhisi konulan S.Y. bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, başhekimle gerçekleştirdiği görüşmede çocuğun durumunun stabil olduğu bilgisine ulaştığını dile getirdi.

Soruşturma Süreci

Baro başkanı, düzenlediği basın toplantısında, soruşturma dosyasında gizlilik kararına uyarak önemli bilgileri paylaşma ihtiyacı hissettiklerini vurguladı. Ayrıca, "S.Y.'nin 8 Eylül'de 'uyanmama' hali ile hastaneye taşındığında cinsel istismarda bulunulduğu tespit edildi." şeklinde bilgi verdi.

Anne ve Diğer Şüphelilerin Tutuklanması

Olayın ardından anne B.Y. ve diğer şüphelilerin gözaltına alınıp tutuklanması, Tekirdağ Barosu’nun konuya olan duyarlılığını pekiştirdi. Gürcün, anne B.Y.'nin çocuğunu koruma konusunda ihmali bulunduğunu da belirtti. "Çocuk hastaneye getirildikten sonra, şikâyetçiydi ama şikayet ettiği kişinin evine evladını bırakmış. Bu durum yasal olarak bir annenin sorumluluğuyla bağdaşmıyor.” dedi.

İlgili Makamların Soruşturması

Başkan Gürcün, mevcut durumda peş peşe adli işlemlerin devam ettiğini ve mahkemeye intikal eden dosyaların ciddi bir inceleme sürecinden geçtiğini belirtti. "Cinsel istismara maruz kalan S.Y.'nin kardeşi devlet korumasına alındı." diye ekledi.

Sonuç

Tekirdağ Barosu, cinsel istismara uğrayan çocukların hakları ve şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vermeyi sürdüreceklerini taahhüt etti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel...

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel...

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel...

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Barosu'nda Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
2
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
3
Aliyev ve Blinken, Barış Sürecini Değerlendirdi
4
Cevdet Yılmaz, EBRD Yöneticileriyle Ekonomik Görüşmeler Yaptı
5
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar
6
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Soruşturmasında Hukuki Destek Sağlayacak
7
Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor