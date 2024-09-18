Tekirdağ'da Çocuk İstismarına ve Cinayetlere Protesto

Tekirdağ'da, 2 yaşındaki bir bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik protesto düzenlendi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda Bir Araya Geldiler

Göstericiler, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanarak pankartlar açtı ve çeşitli sloganlar attı. Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, bu iki olayın toplumda derin yaralara yol açtığını belirtti.

Çocukların Güvenliği İçin Birlikte Mücadele Çağrısı

Berrin Başol, açıklamasında, "Çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri, en savunmasız bireylerimize karşı işlenen en ağır saldırılardır. Bu vakalar yalnızca bireylere değil, toplumsal bir çöküşe de işaret etmektedir" dedi. Toplumun bu konudaki sessizliğinin kırılması gerektiğini vurgulayan Başol, daha etkili yasaların yanı sıra eğitim programlarına da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Baro Başkanı'ndan Desteği

Tekirdağ Baro Başkanlığı temsilcisi Egemen Gürcün, olayı yakından takip ettiklerini ve tüm faillerin en ağır cezaya çarptırılması için mücadele edeceklerini duyurdu.

Başol, "Eşit, özgür ve yaşanabilir bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımıza yönelik her türlü suçun karşısında durmak zorundayız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi.