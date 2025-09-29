Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı 3 Gün Sonra Normalleşti

Poyrazın etkisini yitirmesiyle seyrüsefer yeniden başladı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede zaman zaman hızı saate 40 kilometreye ulaşan rüzgâr, deniz trafiğini olumsuz etkilemişti.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen 11 şilep ve tanker, poyrazın zayıflamasıyla tekrar hareket etti ve rotalarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle birlikte teknelerini hazırlamaya başladı; limanlarda yeniden normal seyrüsefer gözlendi.

