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Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 5 gündür etkili olan poyraz, etkisini yitirerek deniz ulaşımını normale döndürdü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:59
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Dönüyor

Tekirdağ'da son 5 gündür etkili olan poyraz, güç kaybederek deniz ulaşımının normale dönmesine olanak sağladı. Sahilde demirli bulunan şilep ve tankerler, artık yola çıkabilir durumda.

Poyrazın Etkisi Azaldı

Bölgedeki rüzgar hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar ulaşsa da, poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz trafiği yeniden düzenlendi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.

Balıkçılar Denizle Buluşuyor

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle birlikte maalesef bekledikleri ava çıkma imkanına sahip olacaklar.

Yosun Sorunu Ortaya Çıktı

Öte yandan, Tekirdağ'da yaşanan kuvvetli rüzgar, sahilin bir kısmını kırmızı yosun ile kapladı. 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler...

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler...

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

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