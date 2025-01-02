Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da son dört gündür etkili olan poyraz, nihayet gücünü yitirerek deniz ulaşımını normale döndürdü. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan bu rüzgar, bölgedeki deniz trafiğini olumsuz etkilemişti.

Rüzgarın etkisinin azalmasıyla, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, seyirlerine devam edebildi. Ayrıca, denize açılamayan balıkçılar için de hava koşullarının düzelmesi, yeniden ava çıkma fırsatı yaratacak.

Tekirdağ'da 4 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da 4 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.