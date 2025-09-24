Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
İki günlük poyrazın ardından deniz trafiği yeniden açıldı
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü.
Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile demirleyen 7 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla seyrine devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklarını tamamlayıp açılmaya başladı.
