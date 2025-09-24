Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 2 gündür etkili poyrazın zayıflamasıyla deniz ulaşımı normale döndü; demirleyen 7 şilep ve tanker yoluna devam etti, balıkçılar açılmaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:17
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü.

Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile demirleyen 7 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla seyrine devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklarını tamamlayıp açılmaya başladı.

