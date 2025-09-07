Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
3 gündür süren poyrazın etkisinin azalmasıyla deniz trafiği açıldı
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz, hızını kaybetti. Denizdeki olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle bölgedeki deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle tekrar ava çıkacak.
