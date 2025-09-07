DOLAR
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti

Tekirdağ'da 3 gündür etkili poyrazın azalmasıyla deniz ulaşımı normale döndü; sahilde demirleyen 7 şilep ve tanker seyrine devam etti, balıkçılar ava çıkacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:09
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti

3 gündür süren poyrazın etkisinin azalmasıyla deniz trafiği açıldı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz, hızını kaybetti. Denizdeki olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle bölgedeki deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle tekrar ava çıkacak.

