Tekirdağ'da denizde kaybolan 54 yaşındaki kadın için 4 gündür süren arama

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik'te denize giren 54 yaşındaki B.D.'yi bulmak için Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin 4 gündür süren aramaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:46
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren 54 yaşındaki B.D. için başlatılan arama kurtarma çalışmaları dört gündür sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, bölgedeki çalışmaları yeniden başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 50 kişiden oluşan ekip ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler sahada koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor; arama faaliyetleri karadan ve denizden sürdürülüyor.

B.D.'nin yakınları da bölgedeki bekleyişini sürdürüyor. Olay, Yeniçiftlik Mahallesi'nde 4 gün önce gerçekleşti; B.D. denize girdikten sonra gözden kaybolmuştu ve ihbar üzerine ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

