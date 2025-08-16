DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan A.B. İçin Aramalar 3. Günde

Tekirdağ Süleymanpaşa'da denize giren A.B.'yi (18) bulma çalışmaları 3. günde sürüyor; Sahil Güvenlik, Emniyet ve AFAD karadan, denizden ve dronla arıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:58
Tekirdağ'da Denizde Kaybolan A.B. İçin Aramalar 3. Günde

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde

Süleymanpaşa Kumbağ'da A.B. (18) için sabah yeniden başlatılan arama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren A.B. (18)'nin kaybolması üzerine arama çalışmaları üçüncü gününe girdi.

Gece boyunca ara veren ekipler, sabahın erken saatlerinde çalışmalara tekrar başladı ve kaybolan kişiyi bulmak için karadan ve denizden yoğun arama yürütüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koordineli şekilde görev alıyor; ekipler belirlenen bölgeleri zaman zaman dronla da havadan tarıyor.

Olay sırasında kaybolanı kurtarmaya çalışırken 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde devam...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde devam...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar