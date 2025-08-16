Tekirdağ'da Denizde Kaybolan A.B. İçin Aramalar 3. Günde

Tekirdağ'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde

Süleymanpaşa Kumbağ'da A.B. (18) için sabah yeniden başlatılan arama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren A.B. (18)'nin kaybolması üzerine arama çalışmaları üçüncü gününe girdi.

Gece boyunca ara veren ekipler, sabahın erken saatlerinde çalışmalara tekrar başladı ve kaybolan kişiyi bulmak için karadan ve denizden yoğun arama yürütüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koordineli şekilde görev alıyor; ekipler belirlenen bölgeleri zaman zaman dronla da havadan tarıyor.

Olay sırasında kaybolanı kurtarmaya çalışırken 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

