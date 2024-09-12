Tekirdağ'da Denize Düşen Gemici için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Tekirdağ'da Arama Çalışmaları Başlıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, bir yük gemisinden denize düştüğü değerlendirilen Hindistan uyruklu bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp İhbarı ve Ekiplerin Görevlendirilmesi

Liberya bayraklı bir petro kimya tanker gemisinde çalışan personelin kaybolduğu bilgisinin Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştırılması üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi.

Arama Faaliyetleri ve Kullanılan Ekipmanlar

Hindistan uyruklu Ganesh Govind adlı gemicinin bulunması için 2 adet sahil güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 botla arama çalışmaları yürütüldü.

Aramalara Ara Verildi

Gerçekleştirilen arama faaliyetlerine yarına kadar ara verildi. Gelişmeler kaydedilmeye devam edilmektedir.